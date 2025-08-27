El Centro Científico Tecnológico (CCT) Conicet San Juan abrió una nueva convocatoria para incorporar a su equipo un profesional especializado en vinculación tecnológica, un rol clave para fortalecer la conexión entre la investigación científica, la innovación y el sector productivo.

La búsqueda se orienta a un perfil con experiencia en articulación tecnológica y transferencia de conocimiento, con el objetivo de potenciar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social mediante la aplicación de ciencia y tecnología.

Detalles del cargo

Puesto: Vinculador/a Tecnológico/a.

Tipo de perfil: Profesional para Vinculación Tecnológica.

Referencia para postulación: Ref: VT.

Plazo para enviar CV

Los interesados en participar del proceso de selección deberán enviar su currículum vitae antes del 14 de septiembre de 2025.

Cómo postularse

La documentación debe ser remitida al correo electrónico: cctconicetsj@gmail.com (indicando en el asunto la referencia VT).

Además, quienes deseen conocer en detalle los requisitos, bases y condiciones podrán acceder a la convocatoria oficial en el sitio web del organismo:

https://sanjuan.conicet.gov.ar/convocatoria-para-vinculculador-a-tecnologico-a/

Sobre la importancia del rol

La figura del Vinculador Tecnológico resulta esencial para conectar la producción científica con las necesidades del sector productivo y la sociedad. A través de esta función, se busca impulsar proyectos que generen valor agregado, faciliten la transferencia tecnológica y fortalezcan el ecosistema innovador de San Juan.