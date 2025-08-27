El caso de Juan Carlos Salem, condenado a tres años de prisión en suspenso y a una multa de $10.000 por haber realizado una amenaza de bomba antes de un recital de Lali Espósito en San Juan, abrió un fuerte contrapunto entre Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal.

Publicidad

Por un lado, la Fiscalía de Estado confirmó que apelará la sentencia, al considerar que la pena fue leve en relación con el operativo de seguridad que se desplegó para descartar la existencia de un artefacto explosivo. “Apelamos el acuerdo porque entendemos que la pena debió ser más severa. Las pruebas justificaban una condena de cumplimiento efectivo”, señaló el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila.

Del otro lado, el Ministerio Público Fiscal defendió la calificación legal aceptada en la audiencia. La fiscal coordinadora de UFI Genérica, Daniela Pringles, fue categórica: "La Fiscalía es dueña de la acción penal y es la única persona que puede decir que delito se ha cometido. Fue un delito criteriosamente acertado, consentido con la defensa y aceptado por la jueza. Como hubo oposición, la fiscalía ha presentado un recurso para que sea revisado por una instancia superior, con la fundamentación que les estoy diciendo, (Fiscalía de Estado) sigue sosteniendo que debe concurrir un agravante, que creemos nosotros que no corresponde".

Publicidad

El eje de la discusión se centra en sí la amenaza debía haber sido encuadrada en un tipo penal más grave, lo que implicaría una pena de cumplimiento efectivo. Ahora, el expediente pasará a una instancia superior, que deberá resolver si el fallo se confirma o si se modifican los términos de la condena.