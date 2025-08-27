Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, muchas personas buscan ponerse en forma para disfrutar la temporada con mayor bienestar físico. Si bien tener energía para comenzar a moverse es un buen punto de partida, a veces no se sabe por dónde iniciar los cambios necesarios.

La nutricionista Priscila Aiachini destaca que el primer paso fundamental es dejar atrás el sedentarismo. En este sentido, recomienda aprovechar el buen clima para incorporar actividad física, incluso sin necesidad de acudir a un gimnasio.

Publicidad

Consejos para activar tu cuerpo

Evitar pasar mucho tiempo frente a la televisión.

Realizar ejercicios al aire libre, como caminatas o juegos.

Incluir en la rutina diaria movimientos simples como subir escaleras, bailar o caminar algunas cuadras.

Respecto a la alimentación, Aiachini señala que es clave para mejorar el metabolismo y alcanzar un mejor estado físico, siempre acompañada de actividad física. Sugiere incorporar frutas frescas para saciar el hambre entre comidas y evitar productos con harinas refinadas, optando por opciones como yogurt, turrones o barras de cereal.

Propuesta de menú saludable para el día

Desayuno: vaso de yogurt o leche con cereales sin azúcar, o dos tostadas de pan lactal con queso y mermelada.

Almuerzo: bife de carne roja o pollo acompañado de ensalada de lechuga, tomate, cebolla y zanahoria, con una fruta de postre.

Merienda: licuado de durazno con agua y stevia, más dos tostadas o cuatro galletas de avena.

Cena: omelette de dos claras con vegetales hervidos como zanahoria, remolacha, arvejas y zapallito verde, acompañado de gelatina o flan sin caramelo de postre.

Estos hábitos, combinados con una rutina de ejercicios adaptada a las posibilidades de cada persona, pueden ayudar a llegar con mayor confianza y salud al verano. La clave está en comenzar cuanto antes y mantener la constancia para lograr resultados sostenibles.