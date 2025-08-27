La consultora Ceta Capital Humano anunció una nueva búsqueda laboral en la provincia de San Juan para cubrir el cargo de Ejecutivo/a de Negocios, una posición clave para el desarrollo y la gestión de clientes dentro del sector corporativo.

Según informó la empresa, la convocatoria está destinada a profesionales proactivos, orientados a resultados y con habilidades para la negociación, que deseen incorporarse a un equipo dinámico con oportunidades de crecimiento.

Los postulantes deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a la dirección postulantes@grupoceta.com.ar, indicando en el asunto: Ejecutivo/a de Negocios - San Juan.

Desde la compañía destacaron que se trata de una excelente oportunidad para quienes buscan desarrollarse en el área comercial y de negocios en una reconocida firma de capital humano.

Ceta Capital Humano es una consultora especializada en reclutamiento y selección de personal, con presencia en diferentes puntos del país, brindando soluciones a empresas de diversos rubros.