Provinciales > Empleo
Oportunidad laboral en San Juan: buscan Ejecutivo de Negocios
POR REDACCIÓN
La consultora Ceta Capital Humano anunció una nueva búsqueda laboral en la provincia de San Juan para cubrir el cargo de Ejecutivo/a de Negocios, una posición clave para el desarrollo y la gestión de clientes dentro del sector corporativo.
Según informó la empresa, la convocatoria está destinada a profesionales proactivos, orientados a resultados y con habilidades para la negociación, que deseen incorporarse a un equipo dinámico con oportunidades de crecimiento.
Los postulantes deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a la dirección postulantes@grupoceta.com.ar, indicando en el asunto: Ejecutivo/a de Negocios - San Juan.
Desde la compañía destacaron que se trata de una excelente oportunidad para quienes buscan desarrollarse en el área comercial y de negocios en una reconocida firma de capital humano.
Ceta Capital Humano es una consultora especializada en reclutamiento y selección de personal, con presencia en diferentes puntos del país, brindando soluciones a empresas de diversos rubros.
El intendente de Lomas repudió el ataque a Milei, pero reconoció: “Hay mucha gente que está enojada”
Un análisis preliminar del teléfono de Spagnuolo reveló la eliminación manual y selectiva de mensajes clave antes de que estallara el escándalo de presuntas coimas en Andis. A los investigadores les llama la atención la inexistencia de chats con Javier y Karina Milei, pese a las numerosas visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.