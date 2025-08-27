Cultura y Espectáculos > Cultura y Espectáculos
Murió Eusebio Poncela a los 79 años, icono del cine español de la Transición
POR REDACCIÓN
Este 27 de agosto de 2025, el mundo del cine español se viste de luto por la muerte de Eusebio Poncela, a los 79 años. El actor madrileño, figura clave durante la Transición española, falleció en Madrid dejando tras de sí una carrera extensa y multifacética en cine, teatro y televisión.
Nacido en Madrid en 1945 y criado en Vallecas, Poncela se destacó desde sus inicios por su talento y compromiso artístico. Su consagración llegó con la película Arrebato (1979), dirigida por Iván Zulueta, que se convirtió en un clásico de culto del cine español. En ella interpretó a José Sirgado, un director de cine atrapado en la adicción a la heroína, retratando con intensidad la cara más oscura de la Movida madrileña.
Su vínculo con el cine de autor se profundizó con colaboraciones decisivas junto a Pedro Almodóvar, destacándose en La ley del deseo (1987), filme que marcó un hito en la representación de la diversidad sexual y la apertura cultural en España. En esta película, Poncela compartió cartel con Carmen Maura y Antonio Banderas, consolidando su reputación como actor versátil y comprometido.
En la década de los noventa, tras superar problemas de adicciones, Poncela se trasladó a Argentina, donde participó en producciones emblemáticas como Martín (Hache). Su personaje Dante, que pronunció la frase icónica "hay que follarse a las mentes", sigue siendo recordado con admiración. Regresó a España en los 2000 para continuar su carrera en cine, televisión y teatro, con trabajos destacados en series como Isabel, Águila Roja y Carlos, rey emperador.
Su último trabajo en pantalla fue la película Matices, estrenada en junio de 2025 en SkyShowtime y disponible en Movistar Plus+, donde interpretó al doctor Tomás Marlow, un psiquiatra brillante en un thriller psicológico, compartiendo reparto con Elsa Pataky, Luis Tosar y otros reconocidos actores.
Además de su faceta actoral, Poncela exploró la pintura, la escritura y la producción audiovisual, consolidándose como un artista total. Su estilo interpretativo, marcado por una voz grave y una intensidad única, lo convirtió en una referencia para varias generaciones.
El mundo cultural ha reaccionado con emotividad ante su fallecimiento. Antonio Banderas expresó en redes sociales: "Deja detrás Eusebio unos magníficos y bellos trabajos como actor. Con él compartí ‘La Ley del Deseo’, un relato de Almodóvar que rodamos en un Madrid ya lejano, lleno de ruptura, diversión y de lágrimas que manchaban la vida de extraordinarios y nuevos colores. Descansa en paz enigmático y querido amigo".
Carlota Ferrer, directora que trabajó con él en El beso de la mujer araña, lo describió como "un artista indómito con una genialidad incorruptible, con una creatividad desbordante y una sensibilidad extrema" que vivió haciendo siempre lo que le "salía del culo", como él decía.
Instituciones como la Academia de Cine y el Ministerio de Cultura también lamentaron su pérdida, destacando que sus interpretaciones trascendieron lo cinematográfico para convertirse en iconos culturales. Plataformas de cine como Filmin y FilmAffinity reconocieron su legado, mientras que el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida le rindió homenaje con un mensaje de despedida.
Su última película, El último arrebato, un homenaje a Iván Zulueta y su obra, será presentada próximamente en el Festival de San Sebastián, un cierre simbólico a una trayectoria inolvidable que marcó el cine y la cultura española.
Eusebio Poncela se definía sin tapujos como "actor, gay, a muchísima honra" y como un espíritu marginal y rebelde, cualidades que impregnaron su arte y su vida, dejando un legado imborrable para el cine y las artes escénicas de España y América Latina.
