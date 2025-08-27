Un individuo fue detenido por la Policía en Lomas de Zamora tras la agresión al vehículo que transportaba al Presidente de la Nación, Javier Milei, a su hermana Karina Milei y al candidato José Luis Espert. El arrestado es un militante de una organización piquetera, quien según un comunicado del propio grupo, participaba en una manifestación contra la presencia del mandatario. El episodio generó un cruce de acusaciones, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señalando al kirchnerismo como responsable de los hechos.

Uno de los arrestados, identificado como Thiago Florentín, pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar. En un mensaje difundido a través de las redes sociales bajo el título “Libertad a nuestro compañero Thiago ya”, la agrupación admitió la participación de su afiliado en el incidente.

Publicidad

En el texto, la organización relata que la caravana de los funcionarios se encontró con una multitud de jubilados, educadores y vecinos que expresaban su descontento en las cercanías de la plaza Grigera. La protesta, según el comunicado, derivó en una “enorme expresión de bronca” que incluyó la detención del activista.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, utilizó su cuenta en la red social X para responsabilizar al sector kirchnerista por lo ocurrido. La funcionaria sostuvo que se trató de un ataque organizado que puso en riesgo a las personas que acompañaban al Presidente.

Publicidad

En su publicación, la ministra acusó a la oposición de generar violencia y caos con el objetivo de recuperar el poder. La situación ha generado una fuerte reacción en el ámbito político, con distintas posturas sobre los motivos y responsables de los disturbios.