Dólar blue estable en su nivel más alto desde abril y supera al oficial

Este miércoles 27 de agosto, el dólar blue cerró estable y continúa en su punto más alto desde abril. La divisa paralela terminó la jornada en $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, según fuentes del mercado cambiario.

Con este valor, el blue superó por primera vez en la semana la cotización del dólar oficial minorista, que en el Banco Nación retrocedió $10 y se ubicó en $1.360. Por su parte, el promedio en bancos relevado por el Banco Central se posicionó en $1.370,79.

En el segmento mayorista, que es el que usan las empresas y grandes operaciones, el tipo de cambio oficial bajó $7, cerrando en $1.349,50. Esto amplió la brecha con el dólar blue al 1,2%.

Cotizaciones financieras

Dólar MEP: se negoció a $1.357,38, con una diferencia del 0,6% respecto al oficial.

Dólar Contado con Liquidación (CCL): finalizó en $1.361,39, con una brecha del 0,9%.

Dólar tarjeta y solidario

El denominado dólar turista o ahorro, que incluye el impuesto PAIS y las percepciones de Ganancias, se ubicó en torno a $1.768.

Dólar cripto y Bitcoin

El dólar cripto, operado en exchanges como Bitso, cotizó a $1.360,19, mientras que el Bitcoin, la criptomoneda más importante del mercado, alcanzó los u$s111.728, según datos de Binance.