El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 5 de marzo que afecta a 10 provincias argentinas, donde se prevén fenómenos meteorológicos de variada intensidad y con capacidad de generar complicaciones temporales.

Según el organismo, las zonas bajo advertencia incluyen sectores de **Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Córdoba. En estos distritos se esperan tormentas aisladas que podrían intensificarse de manera local durante el transcurso del día.

El SMN advirtió que los fenómenos podrían estar acompañados por lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 a 90 kilómetros por hora y caída ocasional de granizo. Además, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de forma puntual.

La categoría alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los reportes oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas fuertes.

Entre las recomendaciones habituales, el organismo sugiere evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, además de seguir las actualizaciones del pronóstico en las próximas horas.