Casi cuatro de cada diez familias que alquilan en la Argentina tomaron algún préstamo para poder afrontar sus gastos cotidianos, según un relevamiento privado que analiza la situación financiera de los hogares inquilinos. El informe refleja un aumento del endeudamiento entre quienes deben pagar alquiler y enfrentar el aumento del costo de vida.

El estudio señala que en los últimos años se produjo un cambio en la forma en que las familias administran su economía. Mientras antes predominaba el uso de ahorros propios o ayuda familiar, ahora crece la dependencia del crédito formal o informal para cubrir gastos básicos como alquiler, servicios o alimentación.

Según los datos del informe elaborado por la organización Tejido Urbano, el porcentaje de hogares que recurre a préstamos bancarios aumentó con fuerza: pasó del 10,6% en 2022 al 18,1% en 2025, lo que refleja una creciente utilización del financiamiento para sostener el consumo cotidiano.

Este fenómeno está vinculado con la situación estructural de los inquilinos, que dependen en gran medida de ingresos laborales muchas veces inestables o insuficientes frente al aumento del alquiler y del costo general de vida. En ese contexto, las familias recurren cada vez más al endeudamiento para cubrir necesidades básicas.

Especialistas advierten que esta tendencia implica nuevos riesgos para la economía doméstica, ya que los préstamos generan intereses, plazos y cuotas que impactan directamente en el presupuesto mensual de los hogares, lo que puede profundizar la fragilidad financiera de quienes alquilan.