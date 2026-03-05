Publicidad
Operativo en el Congreso por un paquete sospechoso: qué era

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación tras la aparición de un objeto sospechoso.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Congreso de la Nación Argentina. (Gentileza)

Un amplio operativo de seguridad se desplegó este jueves por la mañana en las inmediaciones del Congreso de la Nación, luego de que un vecino alertara a las autoridades por la presencia de un paquete sospechoso en la zona. La Policía Federal acudió al lugar y activó el protocolo preventivo para descartar la existencia de un artefacto peligroso. 

El hallazgo se produjo alrededor de las 8 de la mañana, cuando se detectó una mochila en la calle Combate de los Pozos, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, en la parte trasera del edificio legislativo. Ante la sospecha, se dispuso un operativo con personal del Departamento Federal de Investigaciones, la División Explosivos y la División Perros de la fuerza federal. 

Durante el procedimiento, las autoridades interrumpieron el tránsito en la zona para garantizar la seguridad y permitir que los especialistas revisaran el objeto con los protocolos correspondientes. El despliegue generó preocupación momentánea entre los transeúntes y trabajadores del área.

Tras la inspección, los especialistas confirmaron que no existía ningún riesgo: el objeto que había generado la alerta era una mochila vieja abandonada en la vía pública. De esta manera, se descartó cualquier amenaza y la situación fue catalogada como una falsa alarma. 

Aunque el peligro quedó descartado, el tránsito en la zona permaneció momentáneamente restringido mientras las autoridades finalizaban el operativo y normalizaban la circulación en las calles cercanas al Congreso.

