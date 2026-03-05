Un amplio operativo de seguridad se desplegó este jueves por la mañana en las inmediaciones del Congreso de la Nación, luego de que un vecino alertara a las autoridades por la presencia de un paquete sospechoso en la zona. La Policía Federal acudió al lugar y activó el protocolo preventivo para descartar la existencia de un artefacto peligroso.

El hallazgo se produjo alrededor de las 8 de la mañana, cuando se detectó una mochila en la calle Combate de los Pozos, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, en la parte trasera del edificio legislativo. Ante la sospecha, se dispuso un operativo con personal del Departamento Federal de Investigaciones, la División Explosivos y la División Perros de la fuerza federal.

Durante el procedimiento, las autoridades interrumpieron el tránsito en la zona para garantizar la seguridad y permitir que los especialistas revisaran el objeto con los protocolos correspondientes. El despliegue generó preocupación momentánea entre los transeúntes y trabajadores del área.

Tras la inspección, los especialistas confirmaron que no existía ningún riesgo: el objeto que había generado la alerta era una mochila vieja abandonada en la vía pública. De esta manera, se descartó cualquier amenaza y la situación fue catalogada como una falsa alarma.

Aunque el peligro quedó descartado, el tránsito en la zona permaneció momentáneamente restringido mientras las autoridades finalizaban el operativo y normalizaban la circulación en las calles cercanas al Congreso.