Clausuraron cuatro fiestas de UPD y una menor fue internada por intoxicación alcohólica

La provincia de San Juan atravesó una madrugada de intensa actividad policial con la clausura de cuatro festejos por el Último Primer Día (UPD) y el avance de la investigación por un hombre quemado con alcohol. Estos sucesos ocurren en un contexto de alerta tras el escándalo en el Colegio San Francisco, donde 30 estudiantes llegaron ebrios al establecimiento.

Respecto a los operativos por el UPD, las intervenciones policiales se realizaron en Pocito, San Martín, Caucete y Rivadavia. En una finca de Pocito, ubicada en Ruta 40 y calle 15, se desalojó a 70 jóvenes que festejaban con la presencia de algunos padres, resultando en el traslado de una menor de 17 años al Hospital Cantoni por intoxicación alcohólica.

En Caucete, se interrumpió una fiesta de 80 personas, incluyendo 50 menores, donde se incautó alcohol y se requirió la presencia de los padres. Por su parte, en Rivadavia se interceptó a 23 chicos que ya habían participado de un evento frustrado el día anterior. Finalmente, en San Martín se clausuraron dos predios en las calles Zapata y Alamito que congregaban a 50 alumnos de dos escuelas locales.