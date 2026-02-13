La segunda temporada de En el Barro se estrena este viernes 13 de febrero en Netflix, en la antesala del Día de los Enamorados, con nuevos personajes y un clima más intenso dentro del penal femenino donde se desarrolla la historia. La plataforma habilitará los episodios desde las cuatro de la madrugada, un horario poco habitual que anticipa la expectativa de los fanáticos por conocer cómo continúa la trama.

La nueva entrega introduce a dos figuras clave: Gladys “La Borges”, interpretada por Ana Garibaldi, y Nicole, personaje a cargo de Eugenia 'China' Suárez, quienes prometen modificar las alianzas y el equilibrio de poder dentro de la prisión de máxima seguridad “La Quebrada”. La historia sigue a Gladys Guerra, viuda de Mario Borges, quien tras ser condenada debe sobrevivir en un entorno atravesado por la violencia, la traición y su propio pasado.

El eje de la temporada gira en torno a la corrupción en el sistema carcelario femenino y la influencia del dinero de los Borges en el funcionamiento interno del penal. A lo largo de ocho episodios, la ficción profundiza en las disputas de poder, las alianzas forzadas y las estrategias para sobrevivir en un escenario hostil donde cada decisión tiene consecuencias.

La producción buscará posicionarse entre las más vistas de Argentina y escalar en el ranking global de la plataforma. Con la incorporación de nuevos personajes y el crecimiento del conflicto central, la serie apuesta a consolidar su base de seguidores y convertirse en uno de los estrenos locales más fuertes del mes.