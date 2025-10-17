Zaira Nara se refirió a la reciente noticia de que su ex, Facundo Pieres, estaría en una relación "incipiente" con la actriz Gabriela Sari. La información fue difundida en el programa SQP.

Según la panelista Yanina Latorre, Facundo Pieres no quería que este nuevo vínculo se supiera públicamente porque supuestamente "aun buscaba volver con Zaira Nara".

Al hablar en SQP, Zaira Nara abordó el tema del parecido físico entre ella y Gabriela Sari, un punto que muchos habían destacado. La hermana de Wanda se mostró sorprendida, aunque desmintió que Pieres haya buscado a una persona con sus rasgos.

Zaira Nara expresó su asombro: "En la foto que pusieron en tu programa, con Gabi parecemos dos almas gemelas, iguales".

Sin embargo, rápidamente matizó su comentario para evitar especulaciones: "Pero no se buscó una parecida a mí, es horrible decir eso porque mirá si terminan siendo una relación y uno dice que somos iguales, no da". En cuanto a la posibilidad de que Pieres y Sari sean novios, la modelo simplemente comentó: "Yo quiero que él sea feliz. No tengo ni idea si están juntos".

Yanina Latorre, conductora del ciclo, fue directa y le preguntó a Zaira si ella quería volver con el polista. Zaira Nara fue "contundente" con su respuesta: "No, estoy muy bien así".

Pese a su negativa, la modelo admitió que el vínculo con Pieres es bueno. Cuando Yanina Latorre le aseguró que Facundo le sigue escribiendo, Zaira respondió algo "nerviosa": "Basta. Tenemos un buen vínculo, entonces, hay una comunicación". Explicó que "No pasó nada malo como para que no hablemos. Fue una decisión de la vida".