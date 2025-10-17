Una ola de tristeza recorrió las redes sociales este martes 14 de octubre cuando Silvina, la dueña de Marcelito, confirmó el fallecimiento del caniche toy blanco que había cautivado a miles de usuarios con su carisma único. El perrito de 13 años se despidió dejando un legado de ternura y una comunidad unida por el afecto hacia su figura.

La noticia llegó a través de un mensaje directo y emocionado en la cuenta de X de Silvina, donde relató los últimos momentos de su compañero inseparable. "Marce tuvo una convulsión al mediodía. Estando nosotros ahí, falleció", escribió, expresando el profundo dolor que compartía con sus más de 25 mil seguidores. La publicación rápidamente se viralizó, generando una inmediata respuesta de apoyo y cariño.

Marcelito había alcanzado la fama en internet apenas unos meses antes de su partida, cuando una fotografía suya sacando la lengua se convirtió en un fenómeno viral. Esa imagen fue el comienzo de una conexión especial que creció día a día a través de las publicaciones de Silvina, donde el caniche demostraba su personalidad juguetona y su encanto natural.

El homenaje más conmovedor llegó a través de Instagram, donde Silvina compartió una carta abierta describiendo los trece años de compañía mutua. "Siempre juntos. Me conocía como nadie y yo a él", recordó, evocando esos pequeños rituales cotidianos que definían su relación, como las mañanas compartidas mientras ella preparaba mate y él exploraba el patio.

La despedida se transformó en un acto colectivo cuando miles de seguidores inundaron las redes con mensajes de apoyo. "Por siempre en nuestros corazones" y "Dejó huellas muy lindas entre nosotros" se repitieron como testimonio del impacto que había generado este pequeño caniche, demostrando cómo las mascotas pueden crear lazos que trascienden la virtualidad y unen a las personas a través del amor más puro.