El Coro Arturo Beruti ofrecerá este viernes un emotivo concierto en el hall central del Hospital Dr. Guillermo Rawson, bajo el título “Amor de Madre”. La presentación será gratuita y abierta a todo público, en una jornada que promete unir música, emoción y calidez humana en uno de los espacios más emblemáticos de la salud sanjuanina.

La directora María Elina Mayorga destacó que esta propuesta busca llevar arte y compañía a quienes transitan por el hospital. “Es una manera de celebrar el amor más puro y generoso, el amor de madre, y de acercar la música a todos los rincones de nuestra comunidad”, expresó.

Publicidad

El concierto marca el cierre de un mini ciclo de actuaciones que el coro realizó en distintos puntos de la provincia. El pasado domingo, el grupo se presentó en la Parroquia Nuestra Señora de la Luz, donde compartió un repertorio de piezas sacras y populares. Luego, el lunes, ofreció un concierto especial en la Escuela S. Pignatari, acompañado por docentes, alumnos y familias, en un encuentro cargado de emoción.

“Cerramos este pequeño ciclo junto a la comunidad del Hospital Rawson, un lugar donde la música puede brindar consuelo, esperanza y alegría”, señaló Mayorga, quien además adelantó que pronto se anunciará un nuevo ciclo de conciertos del Coro Arturo Beruti, con nuevas fechas y escenarios.

Publicidad

La agrupación coral, con una destacada trayectoria en San Juan y el país, continúa apostando por la difusión cultural y la conexión emocional con el público, llevando su arte a espacios no tradicionales y generando experiencias musicales inclusivas y participativas.