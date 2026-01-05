San Martín continúa avanzando en la conformación de su plantel y en la planificación deportiva de cara a una nueva temporada en la Primera Nacional. En las últimas horas, el club confirmó la incorporación de cuatro nuevos jugadores que se sumarán al inicio de la pretemporada con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al arranque del torneo.

Uno de los refuerzos es Carlo Lattanzio, quien ya firmó su vínculo con la institución y se encuentra en la provincia para comenzar los trabajos de preparación. También se incorpora Alex Salcedo, delantero que llega tras su último paso por 9 de Julio de Rafaela y que buscará aportar goles al equipo verdinegro.

A la lista se suma Ramiro Rumbolo, mediocampista proveniente de Defensores de Belgrano, quien ya selló su contrato y será parte del plantel profesional desde el inicio de la pretemporada. El cuarto nombre confirmado es el de Manuel Cocca, defensor central e hijo del entrenador Diego Cocca, que reforzará la última línea del equipo.

Estas incorporaciones se agregan a las ya anunciadas anteriormente por el club: Hernán Zuliani, Gabriel Hachen, Facundo Nadalin y Federico Murillo, completando así una base importante de refuerzos para afrontar la exigente competencia nacional.

San Martín será dirigido por Ariel Martos, quien contará con Luis Martínez como ayudante de campo y Félix Soraire como preparador físico. Además, el Verdinegro ya conoce su fixture inicial: integrará la Zona B de la Primera Nacional y debutará en el mes de febrero ante Chacarita.

En el mismo grupo del equipo sanjuanino estarán Nueva Chicago, Atlanta, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Jujuy, Almagro, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Maipú, Quilmes, Colegiales, Atlético de Rafaela y Midland.

Con el plantel en plena conformación y el calendario definido, San Martín comienza a transitar la cuenta regresiva hacia una nueva temporada en la Primera Nacional, con la ilusión de ser protagonista.