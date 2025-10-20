Una situación peligrosa llevó a la detención inmediata de un sujeto. El hombre, identificado como Páez, fue detenido este lunes en el barrio Las Lomas, en Albardón, tras exhibir un arma de fuego durante una gresca familiar, según informaron fuentes policiales.

Lo que precisaron los efectivos es que al llegar al lugar encontraron a grupos de familias que denunciaron la presencia de un sujeto armado. Tras una rápida intervención, los policías lograron detener al acusado, quien no opuso resistencia.

Publicidad

Durante el registro, se secuestró un revólver calibre 38 con una vaina servida, que el sujeto había ocultado en el techo de una vivienda de un familiar. El arma fue examinada por personal de Policía Científica, quien confirmó que era apta para disparo.

El detenido quedó imputado por el delito de “Portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal” y permanece a disposición de la justicia, mientras continúa la investigación sobre el incidente.