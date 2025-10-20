Un grave accidente laboral se registró en la zona de La Cañada, en el departamento de Albardón, provincia de San Juan. El hecho ocurrió cuando un obrero que se encontraba realizando trabajos en el techo de una vivienda perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura.

El trabajador se encontraba en la parte superior de la casa con la tarea específica de colocar membrana cuando ocurrió el siniestro.

La caída fue violenta y presenciada por un familiar. Según se informó, el obrero estaba acompañado por su hijo en el momento exacto en que perdió el control y se precipitó al suelo.

Tras el impacto, el hombre fue asistido de inmediato. Los médicos confirmaron que el obrero sufrió una fractura en la mano, además de recibir múltiples golpes en el cuerpo.

Debido a la naturaleza de las heridas, se requirió la presencia de una ambulancia que se dirigió al lugar de los hechos. El personal de salud procedió a trasladar al trabajador lesionado al hospital para que recibiera la atención médica necesaria y se descartaran lesiones internas de mayor gravedad.