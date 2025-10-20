Publicidad
Acusan a L-Gante de robarse una moto de la policía tras un show

El popular artista fue acusado de robar una motocicleta perteneciente a la policía, sumando así otro conflicto a su ya extenso historial con la justicia.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
El robo habría ocurrido en la localidad de Roque Pérez.

L-Gante se encuentra en el centro de un nuevo escándalo mediático y legal. El cantante, quien parece "no ganar para disgustos", fue acusado recientemente de robarse una moto de la policía.

Este hecho trascendió luego de que el artista diera un show en la localidad bonaerense de Roque Pérez. La grave acusación representa un "nuevo escándalo" para el artista, quien sigue dando que hablar en los medios.

Es importante recordar que el músico ya arrastra diversos conflictos con la justicia debido a "distintas acciones erráticas". De hecho, L-Gante ya cuenta con una condena de 3 años de prisión condicional sobre sus hombros.

