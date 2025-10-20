Laurita Fernández confirmó que no seguirá al frente de Bienvenidos a Ganar, el ciclo de El Nueve, pero la manera en que comunicó su partida ha generado un "malestar" significativo entre las autoridades del canal.

El periodista Juan Etchegoyen reveló en su programa que el verdadero conflicto no es la partida en sí, sino la forma en que la conductora dio a conocer su decisión. De acuerdo con Etchegoyen, El Nueve "se enteró porque lo dijo en televisión".

Publicidad

Si bien Laurita Fernández es empleada de Kuarzo y no directamente del canal, "la gente de la señal imaginaba que se los iba a comunicar primero a ellos".

El malestar escaló aún más cuando se supo que la conductora hizo público su anuncio en un "medio de la competencia", lo cual "no cayó para nada bien puertas adentro" de la emisora. El periodista señaló que lo que esperaban las autoridades era que Laurita les "avisara antes de hacerlo público, y más aún porque lo dijo en otro canal". Etchegoyen agregó que, debido a que "no gustaron las formas", la situación se encuentra "bastante picante".