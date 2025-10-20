El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que los usuarios de RedTulum podrán obtener un reintegro total de hasta $10.000 mensuales al pagar el pasaje de colectivo con tarjetas Visa Débito, utilizando billeteras virtuales y tecnología NFC. La promoción estará vigente desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025.

Marcelo Molina, secretario de Tránsito y Transporte, en declaraciones a Radio Sarmiento detalló que la medida forma parte de la modernización del sistema de pago: “Cuando incorporamos los sistemas abiertos, la posibilidad de pagar con QR, tarjeta de débito o crédito, se perseguía la posibilidad de que el sector privado aportara algún tipo de beneficio, como pasa en otros comercios”.

El funcionario detalló cómo funciona el reintegro: “Con su tarjeta Visa de cualquier banco adherido en el teléfono mediante Google Pay, Apple Pay, MODO o sistemas NFC, los usuarios tendrán devolución de hasta $10.000 mensuales en boletos de colectivo”. Molina agregó que esta promoción cubriría, por ejemplo, un tercio del costo para quienes viajan varias veces por semana.

El secretario subrayó que el objetivo de la medida es modernizar el transporte y aprovechar beneficios que ya existen en otras ciudades, asegurando que San Juan no se quede atrás: “San Juan venía quedándose relegado, por eso salimos a buscar este tipo de promociones para que el sanjuanino tenga al boleto, que ya es uno de los más económicos del país, la posibilidad de tener descuento y en este caso acompañado por el sector privado”.

Finalmente, Molina aclaró que para acceder al reintegro es necesario contar con sistemas NFC activos y una billetera virtual compatible, y que el proceso de acreditación se realiza automáticamente según la entidad bancaria o app utilizada.