La relación entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a tensarse este sábado luego de que Gregorio Dalbon, abogado de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, denunciara un supuesto “ataque coordinado” contra la dirigencia del fútbol argentino.

En un extenso mensaje difundido en redes sociales bajo el título “Datos públicos”, Dalbon cuestionó la legitimidad y el origen de las denuncias que pesan sobre la AFA, haciendo especial hincapié en la participación de actores estatales en el proceso.

El letrado señaló que uno de los denunciantes, Juan Facundo Del Gaiso, tiene ingresos provenientes del Estado y antecedentes administrativos vinculados al fútbol. Además, respaldó sus observaciones con resoluciones oficiales, poniendo en duda la independencia de quienes impulsan las denuncias.

Dalbon también mencionó a Matías Yofe, a quien vinculó con actividades laborales en el sector público y reuniones con funcionarios y magistrados, sin hacer acusaciones directas, pero planteando interrogantes sobre posibles conflictos de intereses.

Otra cuestión central en el mensaje fue la filtración a medios de comunicación de información sensible relacionada con allanamientos y actuaciones judiciales. Según el abogado, estas filtraciones provendrían de fuentes internas, y pidió que se esclarezca la responsabilidad de funcionarios involucrados en la difusión.

En ese marco, mencionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Monteoliva, como figuras clave para determinar las razones detrás de la divulgación de esos datos.

El mensaje concluyó con un fuerte llamado de atención sobre la supuesta coordinación en el accionar contra Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y la propia AFA, señalando que la disputa trasciende lo ideológico y se ubica en la defensa institucional, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho.

La frase final —“ahora vamos por todo”— fue interpretada como un indicio de que la dirigencia de la AFA planea intensificar su estrategia legal y política en un contexto de creciente tensión con sectores del Gobierno nacional.