El amante secreto que unió a Luisa Albinoni y Carmen Barbieri

El mundo del espectáculo revivió una historia vintage luego de que Luisa Albinoni y Carmen Barbieri revelaran un inesperado lazo que las une: un "gran amor" compartido.

Todo comenzó durante una aparición televisiva en Desayuno Americano, donde Luisa Albinoni abordó diversos aspectos de su vida. En ese contexto, Carmen Barbieri lanzó la confesión, destacando las coincidencias entre ambas: “Amo trabajar con vos, pero tengo que contar algo que la gente capaz no sabe. Tenemos muchas cosas en común. Un nombre y también un gran amor”.

Publicidad

Ante esta declaración, Albinoni confirmó inmediatamente que, aunque “No nos coincidían las fechas”, el vínculo amoroso existió. De hecho, Luisa detalló que hasta sus nombres reflejaban esta conexión con el hombre en cuestión: “Sí, es cierto, ella se llama Carmen Luz y yo me llamo Luisa Carmen. Ideal para él, para no equivocarse”.

El hombre que compartieron era el capocómico Jorge Porcel. Luisa Albinoni vivió seis años junto a Porcel, después de que él terminara su relación con Carmen Barbieri. La actriz recordó que el descubrimiento de este lazo fue reciente, y ocurrió “hace poco”, arriba del escenario.

Publicidad

Luisa Albinoni recordó una jugosa anécdota que ocurrió cuando Porcel la llevó a ver a Barbieri al teatro. Al finalizar la función, la pareja visitó el camarín. Albinoni describió ese momento con humor: “Yo en ese momento sentí que podía cobrar un bife, o algo raro iba a pasar. Estaba así como ‘bueno, lo acompaño de asistente’”.

Albinoni habló sin rodeos de su relación con Porcel, quien, según ella, era mucho más que su aspecto físico. “Yo vine después de Carmen, vivimos seis años juntos. La gente dice ‘cómo con ese gordo’, pero no tenía nada que ver lo estético, era un ser excepcional. Yo me enamoré de su intelecto, era muy culto, cantaba bien y me fascinaba”.

Publicidad

La actriz también compartió recuerdos sobre las excentricidades de Porcel, particularmente su manejo del dinero en efectivo. Recordó que el capocómico manejaba cantidades enormes de efectivo, al punto que él tiraba la plata en los placares empotrados, ya que en ese entonces "era todo dinero en efectivo". Incluso, confesó que Porcel le comentó: “Una vez me dijo que le daba culpa comprarse un Mercedes-Benz”.

Albinoni también destacó la generosidad de Porcel. Recordó un momento emotivo en el que Porcel, junto a Olmedo, ayudaron a su madre cuando estaba gravemente enferma. “Traían unas guías especiales de Estados Unidos. Le salvaron la vida. Sin pedir nada a cambio”, contó.