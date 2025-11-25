José María Listorti le soltó la mano a Marcelo Tinelli y lo destruyó

Mientras Marcelo Tinelli atraviesa el que ha sido catalogado como su peor momento personal y profesional, muchas personas que trabajaron o no con él aprovecharon la coyuntura para exponer viejos rencores. No obstante, el conductor también ha cultivado fuertes amistades que han salido a defenderlo y a confrontar a aquellos que le reprochan enojos pasados.

Uno de los defensores más notables ha sido José María Listorti, quien incluso ha reemplazado varias veces a Tinelli en su programa Carnaval Stream, que finalizó antes de lo previsto.

Anteriormente, Listorti ya había abordado la situación de Tinelli, argumentando que él le dio trabajo a muchísimas personas y que, sin importar esto, en este momento difícil lo atacan porque "Esperaban esto para pegarle".

Sin embargo, durante una visita al OLGA stream, Listorti sorprendió al romper el libreto y mostrar empatía hacia quienes critican a Tinelli por las supuestas deudas. Listorti manifestó una declaración que nadie esperaba: "Si debe plata, está bien que lo critiquen".

El conductor amplió su postura, aunque reafirmó su lealtad al amigo: "Está bien que lo critiquen, si debe plata la tiene que pagar, estoy de acuerdo con eso. Pero es algo que se puede hablar aunque entiendo el negocio de salir a matarlo".

A pesar de esta apertura a la crítica financiera, Listorti subrayó que su agradecimiento personal pesa más en la balanza. "En los 20 y pico de años que trabajamos juntos me enojé, y me peleé muchas veces con él, pero yo pongo en la balanza y me pesa más ser agradecido". Además, enfatizó que este no es el momento adecuado para atacarlo: "Si la está pasando mal, no es el momento para pegarle, es el momento para estar, son los valores que me enseñaron a mi".

Listorti diferenció entre quienes conocen a Tinelli y quienes no, señalando su dolor cuando los allegados son los críticos: "Me duele que la gente que lo conoce lo critique, si hablan los que no laburan nunca, está bien". En este contexto, una de las personas que recientemente criticó a Tinelli por no pagar a tiempo fue Josefina Pouso.

Por su parte, Marcelo Tinelli apareció recientemente con un video en Instagram, agradeciendo emocionado el apoyo que recibe en sus redes sociales en medio de las internas familiares.

Finalmente, Listorti cerró su opinión con una defensa firme de la calidad humana de su colega, a pesar de sus errores: "Todos los que trabajamos con él sabemos la clase de persona que es, con todos los defectos que pueda tener, pero siendo la figura que es y el trabajo que dio, no se lo merece".