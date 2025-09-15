Un operativo nacional logró desarticular una organización dedicada al hackeo de cuentas de WhatsApp mediante el envío de enlaces fraudulentos y el uso de páginas falsas, conocidas como fake pages. A través de estas maniobras, los delincuentes accedían a información sensible de los usuarios, quienes eran engañados con sitios apócrifos en la plataforma Marketplace de Facebook.

Las investigaciones revelaron que la red habría causado perjuicios económicos por un total aproximado de 20 millones de pesos y criptomonedas. En la causa hay 12 sospechosos, de los cuales seis fueron detenidos, informaron fuentes oficiales.

El Operativo Nacional Anti-Estafa denominado “Huella Digital” fue impulsado en el marco de diez causas por la División Delitos Tecnológicos, que se encargaba de investigar fraudes informáticos. El avance en la pesquisa fue posible gracias a un intenso ciberpatrullaje en redes sociales y al análisis de las cuentas utilizadas para cometer los ilícitos.

Dicha labor permitió obtener evidencia digital fundamental para identificar a todos los miembros de la organización, así como también establecer sus domicilios, que en su mayoría coincidían con titulares de cuentas bancarias donde se derivaban los fondos obtenidos ilícitamente.

Con el material recopilado, las actuaciones fueron remitidas a la Ayudantía Fiscal con Competencia Exclusiva en delitos conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de Carina Andrijasevich y la secretaria Jésica Viviana Ventrice.

En este marco, se dictaron 21 órdenes de allanamiento y 16 medidas judiciales, que se llevaron a cabo con la participación de la Superintendencia de Investigaciones Federales en 13 domicilios de la provincia de Buenos Aires, además de operativos en Casilda (Santa Fe), Puerto Iguazú (Misiones) y Corrientes, bajo la jurisdicción de las respectivas DUOF.

Como resultado de los procedimientos, se incautaron diversos elementos de interés para la causa: tres CPU, 13 celulares, una tablet, tres notebooks, un disco externo, un posnet, un pendrive, además de dólares y marihuana. También se ordenó el congelamiento de criptoactivos relacionados con la maniobra ilegal.

El Departamento Técnico de Cibercrimen colaboró realizando el triage de los dispositivos electrónicos incautados para confirmar su uso en las estafas y defraudaciones informáticas investigadas.

Tras los allanamientos, se notificó formalmente la formación de la causa a los implicados y se detuvo a los principales responsables, quienes fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes.

Un dato adicional fue revelado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien difundió el caso a través de un mensaje en la red social “X”: “9 estafadores digitales detenidos. Hackeaban y vaciaban cuentas desde distintas provincias y desde la cárcel provincial de Magdalena, donde a los presos sí les permiten tener teléfono. El @DFI_Arg les cortó el curro. ¡Adentro!”