Los plazos fijos son una de las alternativas más elegidas para preservar los ahorros durante tiempos de incertidumbre económica. Este 12 de noviembre, se registraron tasas de interés con un promedio del 28% para las entidades financieras públicas y un 58% para las privadas.

El Banco Nación es una de las instituciones con mayor valor en sus tasas, por lo que muchos usuarios optan por hacer depósitos en sus plazos fijos. Este banco cuenta con un simulador online en el que se pueden calcular las ganancias con distintos montos y períodos, por lo que te mostramos cuántos intereses obtendrás al ingresar $500.000 a 30 días.

Publicidad

Plazo fijo en noviembre 2025

El depositar $500.000 por 30 días en los plazos fijos presenciales del BNA, la Tasa Nominal Anual (TNA) alcanza el 25,50%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) es del 28,71%. Debido a esto, se obtendrán $10.479,45 en intereses y un total de $510.479,45 al finalizar el período estipulado.

Por otro lado, los valores de las tasas de interés en los plazos fijos electrónicos son mayores debido a que las entidades buscan promover las operaciones digitales. Es por ello que la TNA de estos depósitos alcanza el 29%, mientras que la TEA es del 33,19%. Gracias a ello, se ganarán intereses de hasta $11.917,81 y un monto final de $511.917,81.

Publicidad

Esto demuestra que los plazos fijos electrónicos del homebanking o la app del Banco Nación es mucho más conveniente en términos monetarios. Además, al depositar en ellos, no es necesario trasladarse hasta alguna sucursal del banco para gestionar este trámite.