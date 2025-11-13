La Policía detuvo a Marcos Sebastián Antonio Usuna, de 48 años, un peligroso delincuente acusado de haber protagonizado una seguidilla de robos en el departamento Capital, donde tenía en vilo a los vecinos.

El operativo fue coordinado por la Brigada de Investigaciones Norte y Oeste, quienes lograron aprehenderlo luego de identificarlo a través de cámaras de seguridad y denuncias radicadas en distintas dependencias policiales.

Usuna fue trasladado a los calabozos de la División Delitos de la Central de Policía, donde quedó alojado a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El detenido había sido captado por cámaras de seguridad el pasado viernes, cuando robó en una farmacia ubicada en calle Santa María de Oro y avenida Libertador San Martín, en Desamparados. Minutos después, cometió otro robo en un taller de estética vehicular donde sustrajo una máquina, según publicó DIARIO HUARPE.

Las imágenes de ambos hechos fueron claves para su identificación y detención, y serán utilizadas como prueba en su contra.

La investigación está a cargo de los fiscales Cristian Gerarduzzi y Leonardo Villalba, quienes continúan con las diligencias para recuperar los elementos robados. En las próximas horas, Usuna será sometido a una audiencia de formalización.