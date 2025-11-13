El Ministerio de Salud de San Juan inauguró este martes las obras de ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Lote Hogar N°3, ubicado en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia. El acto contó con la presencia del ministro Amílcar Dobladez, autoridades municipales y personal del establecimiento.

“Era una remodelación necesaria, el edificio ya había cumplido su vida útil. Hoy lo dejamos prácticamente nuevo, como venimos haciendo con todos los centros de salud que estamos ampliando e inaugurando”, explicó Dobladez en diálogo con DIARIO HUARPE.

Publicidad

Amílcar Dobladez, ministro de salud de la provincia.

Las obras duplicaron la superficie del CAPS, que pasó de 90 m² a 210 m², e incluyeron la construcción de cuatro consultorios, una farmacia, depósito, sala de espera y baños adaptados. Además, se incorporaron refrigeración y calefacción en todos los ambientes, y un consultorio odontológico completamente equipado.

El ministro señaló que el centro brinda cobertura a 6.500 personas y que su renovación permitirá acercar la atención médica a los barrios, reduciendo la necesidad de trasladarse a hospitales de mayor complejidad.

Publicidad

“Cada centro que ampliamos en la periferia es alguien menos que tiene que viajar a la ciudad. La atención primaria debe contener y evitar derivaciones innecesarias”, sostuvo.

Dobladez adelantó que en las próximas semanas se inaugurarán nuevos centros en Domingo Ceja (25 de Mayo), Calingasta y Marayes, como parte del plan provincial de fortalecimiento de la red sanitaria.