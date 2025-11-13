El Barrio Los Tamarindos ya cuenta con un nuevo espacio verde para el disfrute de sus vecinos. En la tarde del miércoles 12 de noviembre, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, encabezó el acto de inauguración de la plaza del barrio, acompañada por familias y autoridades municipales.

En el lugar se realizó la preparación del terreno, el reacondicionamiento de cordones y cunetas, y la construcción de veredas y veredines de hormigón. Además, se instaló una glorieta metálica de 16 metros cuadrados, junto a 10 bancos de hormigón y 8 cestos papeleros, para mejorar la comodidad y estética del espacio público.

La intendente de Chimbas junto a niños en la inauguración.

La plaza fue forestada con especies autóctonas y cuenta con césped sembrado para aportar más verde al entorno. También se incorporaron juegos infantiles, entre ellos un mangrullo, columpios, sube y baja y trepadores, pensados para el disfrute de los más chicos.

Para garantizar la seguridad y el uso nocturno, se instalaron 26 lámparas ornamentales tipo Apolo de 130 watts, que iluminan de manera uniforme todo el predio.

La obra se concretó mediante una inversión conjunta entre fondos municipales y mano de obra contratada, como parte del plan de recuperación y creación de espacios públicos que impulsa el municipio de Chimbas.