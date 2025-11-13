La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó con dureza al presidente Javier Milei al calificarlo de “monstruo” y cuestionar las políticas de su gobierno. La referente de derechos humanos aseguró que en la Argentina actual “se vive una democracia sucia”, marcada por la desigualdad, la impunidad y la pérdida de valores.

“Este hombre, que yo no considero un presidente, sino un monstruo, porque con tranquilidad comete delitos que no se castigan y está destruyendo nuestro país en lo moral y económico”, expresó Carlotto en declaraciones recientes.

La histórica dirigente sostuvo que el gobierno nacional impulsa decisiones que “benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría”, al tiempo que advirtió sobre el empobrecimiento social. “Tenemos democracia, pero estamos peleados porque esta es una democracia sucia, donde vale todo, la plata se gira donde quieren los privilegiados y el pueblo está empobrecido”, afirmó.

Carlotto también se refirió al clima político y social que, según ella, atraviesa el país, destacando que “el miedo y la indiferencia son enemigos de la democracia”. En ese sentido, llamó a “no bajar los brazos” y a “mantener viva la memoria y el compromiso con los derechos humanos”, especialmente en un contexto que considera adverso para las políticas sociales y de inclusión.

Desde el entorno de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcaron que las declaraciones de Carlotto surgen en un momento de creciente preocupación por el impacto de las medidas económicas y la tensión política entre el Gobierno y distintos sectores sociales.

A lo largo de su trayectoria, Estela de Carlotto ha mantenido un rol activo en la defensa de la memoria, la verdad y la justicia. En esta oportunidad, su mensaje volvió a marcar una postura firme frente a las políticas del actual gobierno nacional y al rumbo económico que, según dijo, “destruye el tejido social del país”.