A una semana para el comienzo de la Fiesta Nacional del Sol, a realizarse del 20 al 22 de noviembre, el evento cultural más importante de San Juan presenta un bajo nivel de reservas hoteleras. Según informó Tamara Boggian, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica provincial (Aehga), la ocupación hotelera es "casi nula", un número que evidencia una escasa incidencia turística del evento en el sector.

“De acuerdo al relevamiento que hemos hecho desde la Asociación, por la Fiesta Nacional del Sol no hay muchas reservas. No estamos hablando de más de un 20%. Tal vez algunos hoteles tienen un poco más, pero no específicamente por la fiesta. Entonces, la ocupación es mínima, casi nula”, advirtió Boggian en diálogo con DIARIO HUARPE.

Precisó que la mayoría de las reservas actuales pertenecen a invitados de la organización y a turismo corporativo, no al turismo recreativo o vacacional. “Las reservas son más que nada de los invitados o de alguna banda musical que viene a cantar, pero no del turismo propiamente dicho. Y otro porcentaje corresponde al turismo corporativo, que es el que viene habitualmente”, señaló.

Sobre las causas de la baja demanda, Boggian señaló que el desafío está en definir un producto turístico exclusivo que motive al visitante a viajar especialmente a San Juan. “Creo que deben pensar bien cuál es el producto que quieren vender. Tiene que ser un evento que no se repita en ningún otro lugar. Conozco gente que viajó a Buenos Aires para ver a Dua Lipa, y lo hizo porque sabía que no la iba a ver en otra parte”, ejemplificó la mujer.

En ese sentido, sostuvo que la Fiesta Nacional del Sol aún no logra posicionarse como un evento turístico a nivel nacional, aunque valoró los esfuerzos del Gobierno de San Juan por generar esa transformación. “Está muy bien la vuelta que le están dando para generar turismo con la fiesta, pero hoy no es un evento que genere ocupación hotelera porque no atrae al visitante de otras provincias”, concluyó la titular de la Asociación.

Comparativa con el 2024

En cuanto a la FNS 2024, Boggian recordó que el nivel de reservas hoteleras fue muy similar al de este año. “El año pasado también rondaron el 20%. Todos los años es lo mismo, porque no es una fiesta que atraiga turismo nacional todavía”, afirmó la titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.