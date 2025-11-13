Una violenta pelea terminó con dos mujeres heridas con un hierro en el barrio Teresa de Calcuta, en el departamento Pocito, el hecho se produjo durante la noche del lunes.

El episodio violento ocurrió cerca de las 19.18, cuando vecinos alertaron al Cisem 911 sobre una gresca con personas lesionadas en inmediaciones de la manzana Q del barrio Teresa de Calcuta. Personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna y de División Comando Radioeléctrico se trasladó al lugar y logró detener a la presunta agresora.

Según fuentes policiales, la aprehendida fue identificada como Gisel Sarmiento Díaz, de 34 años, domiciliada en el barrio Huarpe. La mujer habría atacado con un hierro de 70 centímetros (tipo faca) a Rosa Adriana Rodas, de 43 años, y a su hija de 12 años, ambas vecinas del barrio Teresa de Calcuta.

El hierro utilizado en un extremo tenía punta y en el otro, un envoltorio con cinta aisladora a modo de mango.

Tras la agresión, la atacante intentó huir hacia el este, pero fue capturada minutos después. A las 19.47 en el interior del mismo barrio. Durante el procedimiento, algunos vecinos arrojaron piedras y objetos contundentes contra los efectivos policiales, quienes debieron resguardarse en la base policial del lugar.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Pocito, donde recibieron atención por heridas cortantes y punzantes en distintas partes del cuerpo.

La causa quedó caratulada como “Lesiones”, bajo el Legajo N° 78/25, con intervención de la UFI Flagrancia y del ayudante fiscal Andrés Ceruti.