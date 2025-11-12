El programa Yo Te Invito, que se emite por Huarpe TV (canal 19.2 de la TDA y por la plataforma Kick), presentó este miércoles una nueva entrega de su espacio gastronómico Yo Cocino. En esta oportunidad, la pastelera sanjuanina Bárbara Brevieri compartió una receta clásica y tentadora: cañoncitos de dulce de leche.

Durante el segmento, Brevieri explicó paso a paso cómo preparar esta masa tipo hojaldre rápida, ideal para quienes buscan una opción casera sin complicaciones. “Son fáciles, pero realmente muy fáciles de hacer. Y salen un montonazo, unas veinte unidades”, destacó la pastelera.

La receta requiere 300 gramos de harina 400, 300 gramos de manteca fría, 150 centímetros cúbicos de agua fría, dos cucharadas de jugo de limón y unas gotas de esencia de vainilla. Según detalló, el secreto está en mantener todos los ingredientes fríos durante la preparación y en darle varias vueltas a la masa, dejándola reposar entre cada una en la heladera o freezer.

“Mientras más vueltas le den, más hojaldre se logra. Es cuestión de tiempo y paciencia”, aconsejó Brevieri. Luego de estirar la masa y formar los cañoncitos con tiras finas, se hornean a 200 grados hasta que estén dorados.

Finalmente, la pastelera recomendó rellenarlos con dulce de leche, utilizando una manga o, en su versión más casera, una simple bolsa plástica. “No se pega nada, tiene tanta manteca que se desmoldan solos. Es una receta perfecta para disfrutar en casa”, concluyó.