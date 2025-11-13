Momentos de tensión se vivieron en la noche de este miércoles en el Sanatorio Argentino, ubicado sobre calle San Luis antes de Alem, en el departamento Capital, cuando una mujer fuera de control provocó destrozos en las instalaciones del centro médico.

De acuerdo a lo informado por la Policía de San Juan, el incidente ocurrió cerca de las 21:45, cuando una mujer llegó al sanatorio asegurando estar embarazada. Tras ser atendida y evaluada por el médico de guardia, el profesional le informó que no cursaba ningún embarazo, lo que generó una violenta reacción.

Fuera de sí, la paciente comenzó a golpear una puerta de vidrio, además de causar daños en monitores y paredes del establecimiento. Personal del Comando Central acudió rápidamente al lugar tras el llamado de urgencia.

Según el parte oficial, la mujer de 32 años se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y toma medicación. Tras ser contenida por el personal policial y de salud, la mujer fue resguardada para recibir asistencia médica.

Intervino en el caso la Unidad Fiscal de Flagrancia, bajo la supervisión del ayudante fiscal Mario Quiroga y por disposición del Dr. Alejandro Soler.