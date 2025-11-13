El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este jueves 13 de noviembre un día inestable y caluroso en San Juan, con una temperatura máxima que alcanzará los 30°C y probabilidades de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 16°C y vientos leves del sureste, entre 7 y 12 km/h.

Publicidad

En la mañana, el ambiente se mantendrá templado y el cielo algo nublado, con una temperatura que rondará los 22°C. Sin embargo, con el correr de las horas se espera un ascenso térmico que llevará los valores hasta los 30°C en horas de la tarde.

A partir de la tarde, el SMN prevé tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación del 10 al 40% y vientos moderados del sureste. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán inestables, con tormentas aisladas y un aumento en la probabilidad de lluvias, que podría alcanzar entre 40 y 70%. La temperatura descenderá hasta los 25°C.

Publicidad

El viernes se presentaría con condiciones similares, con cielo algo nublado y una máxima también de 30°C, mientras que el sábado el termómetro subiría hasta los 34°C, marcando el inicio de un fin de semana muy caluroso en la provincia.