La Unidad Fiscal de Flagrancia informó esta mañana sobre la detención de un hombre de 33 años, identificado como Manzur Mayco Yair, quien quedó imputado por el delito de tentativa de robo tras un hecho que ocurrió en pleno microcentro del departamento Capital. La acción de las víctimas y el registro de las cámaras de seguridad fueron fundamentales para que el sospechoso fuese aprehendido a pocas cuadras de donde ejecutó el ilícito.

Según precisaron fuentes de la investigación, el incidente se desarrolló en la calle Elizondo al 338, en las inmediaciones de la empresa Conycom S.R.L. El imputado habría intentado sustraer un bolso que se encontraba en el interior de una camioneta que estacionó en el lugar. La modalidad que utilizó el delincuente fue la habitual para este tipo de ilícitos, aprovechando el descuido para forzar o abrir rápidamente el vehículo y tomar los elementos de valor.

Publicidad

Sin embargo, el accionar delictivo no prosperó debido a la presencia de las víctimas. El dueño del vehículo y su pareja se percataron del movimiento sospechoso junto a su camioneta y lograron reaccionar con inmediatez. Su intervención resultó clave para frustrar la consumación del robo, forzando al delincuente a desistir de su propósito y a huir rápidamente de la escena.

Tras el intento de robo y la huida del sospechoso, la denuncia fue radicada ante las autoridades policiales, quienes iniciaron la búsqueda del hombre basándose en las descripciones aportadas. El trabajo de rastreo se complementó con el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, tanto privadas como las del centro de monitoreo, las cuales captaron la imagen de Manzur Mayco Yair mientras se alejaba del lugar del hecho.

Publicidad

Con la identificación clara del sospechoso, los efectivos policiales montaron un operativo cerrojo. Minutos después, lograron aprehender a Manzur Mayco Yair en la intersección de las calles Tucumán y 25 de Mayo, en una zona de alto tránsito de la capital sanjuanina. El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

La fiscal dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, que estableció un trámite judicial acelerado. El detenido enfrentará ahora las acusaciones por el delito de tentativa de robo y permaneció alojado en dependencias policiales a la espera de la audiencia de formalización, donde se definiría su situación procesal.