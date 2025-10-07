La reciente partida de La China Suárez y Mauro Icardi a España provocó un fuerte revuelo en redes sociales y una ola de críticas dirigidas principalmente hacia el futbolista por parte de los seguidores del Galatasaray.

El propio Icardi fue quien compartió las primeras imágenes desde su hotel en Madrid, mientras que luego se difundieron más fotografías de la pareja recorriendo las calles de la capital española, mostrando un ambiente relajado y feliz.

Sin embargo, la reacción de los hinchas turcos fue contundente. Mensajes como "No es el momento de que viajes", "No podés abandonar tu entrenamiento" y "Queremos ver al viejo Mauro Icardi" se multiplicaron en las redes, evidenciando el descontento por la ausencia del jugador durante esta etapa.

Esta polémica se suma a los recientes rumores sobre una supuesta relación de Icardi con Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano. Según reveló Manuel, ex novio de Zoe, el futbolista le habría enviado mensajes a través de una cuenta falsa mientras estaba con La China Suárez: “Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos diciéndole que estaba con la China y que por eso no podía hablar mucho”, contó en un video viral. “Le quería demostrar que era él”, agregó.

Frente a estas versiones, La China Suárez optó por no alimentar la polémica y respondió con un video en su cuenta de TikTok en el que mostró su nueva camiseta personalizada del Galatasaray, dejando en claro que sigue apoyando a Icardi y manteniendo su vínculo con el club turco.