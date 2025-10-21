En un operativo llevado a cabo el pasado fin de semana en horas de la mañana, personal de la Brigada Policial de la UFI Genérica detuvo a un pastor de 48 años en el Barrio Lemos, Pocito. La detención se realizó en el marco de una investigación iniciada por el delito de "Amenazas agravadas por el uso de arma de fuego".

Tras las tareas de investigación pertinentes y el cumplimiento de las medidas judiciales ordenadas, la fuerza policial procedió al allanamiento y detención del sujeto, identificado como Armando Acosta. El desenlace de la investigación se produce luego de que Acosta se presentara en el Camping Atrac y amenazara a las personas que se encontraban en el lugar.

Publicidad

Durante el operativo, se logró el secuestro de un arma de fuego calibre 22, que el detenido guardaba en el interior de su automóvil particular, un Chevrolet de color bordó. Además, se incautaron dos réplicas de armas de aire comprimido: una pistola de acción neumática de color negro y otra pistola de acción neumática marca C3. También se encontraron diez cartuchos de diferentes calibres.

El detenido fue identificado como Armando Acosta de 48 años.