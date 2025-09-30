Un procedimiento policial por un caso de violencia intrafamiliar en San Juan terminó con un hallazgo inesperado: la incautación de cocaína fraccionada y la detención del dueño de la casa.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 2.48 horas en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo y Díaz, en la Villa 1° de Mayo. Allí, Liliana Loyola, ex pareja de Alejandro Alcayaga y con prohibición de acercamiento vigente, ingresó por los fondos de la casa e intentó violentar un candado y una puerta con un caño galvanizado.

La mujer fue aprehendida en el lugar y quedó vinculada a un procedimiento especial de Flagrancia por desobediencia a orden judicial, violación de domicilio y daños.

Sin embargo, el episodio tomó otro rumbo cuando Loyola denunció a viva voz que en la vivienda había un arma de fuego escondida. Al inspeccionar el lugar en presencia de testigos, la Policía halló un importante cargamento de droga.

En total, se secuestraron 22 envoltorios medianos y 125 pequeños con cocaína, con un peso total de 594 gramos, además de una balanza, un celular, rollos de bolsas para fraccionamiento y la suma de $676.200 en efectivo.

Por este motivo, el propietario de la vivienda, Alejandro Darío Alcayaga, fue detenido y quedó vinculado a la causa, por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, con intervención de la Unidad Fiscal Federal de San Juan.