En Argentina, cada 4 de septiembre se celebra el Día de la Secretaria, una jornada destinada a reconocer la importancia de quienes se encargan de organizar agendas, coordinar reuniones, redactar y clasificar documentos, atender llamadas y visitas, o planificar viajes, entre muchas otras funciones esenciales en el funcionamiento de instituciones públicas y privadas.

Publicidad

Tradicionalmente, este rol ha estado asociado a las mujeres, dado que históricamente fueron ellas quienes mayormente lo desempeñaron. Sin embargo, con el paso del tiempo, el puesto se amplió también a los varones, convirtiéndose en un espacio de reconocimiento profesional para ambos.

Existen dos teorías principales sobre el origen de esta fecha. La primera se remonta a la segunda etapa de la Revolución Industrial, cuando Christopher Sholes inventó la máquina de escribir en Estados Unidos. Su hija, Lilian Sholes, fue una de las primeras en practicar la dactilografía hacia 1850, disciplina que rápidamente se asoció al trabajo de las secretarias. Un siglo más tarde, fabricantes de máquinas de escribir eligieron el 4 de septiembre para rendir homenaje al invento y organizar concursos de mecanografía, consolidando la jornada como día de celebración.

Publicidad

La segunda hipótesis ubica el inicio en 1942, también en Estados Unidos, año en el que se reconocieron los derechos de las secretarias y se fundó la Asociación Nacional de Secretarias. Una década después, en 1952, su presidenta María Barret, junto con el ejecutivo de relaciones públicas Harry Klemfus, impulsaron la Semana Nacional de las Secretarias, que derivó finalmente en lo que hoy se conoce como el Día de la Secretaria.

Cabe destacar que cada país fijó su propia fecha: mientras en Argentina y Uruguay se conmemora el 4 de septiembre, en otros países de Latinoamérica, como Colombia, Paraguay, Perú o Costa Rica, se eligió el 26 de abril.