Fabiola Aubone actualmente es diputada nacional por San Juan e ingresó a la Cámara Baja como parte de la lista uñaquista que se presentó en el 2021. Si bien no oculta su alineamiento con el senador Sergio Uñac, esto no le impidió decir en el Café de la Política que “San Juan debe adherir al RIGI” porque consideró que “si no lo hace va a complicar las inversiones futuras en minería”.

Aubone sentenció en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, en Huarpe TV que sale en el 19.2 del TDA, YouTube y Kick que, “la adhesión hay que analizarla, tengo el teléfono abierto para conversar con los diputados y brindar toda la información para la discusión. Pero, el RIGI en particular necesita de la adhesión, y si no se logra esto va a complicar inversiones futuras. Es que existen empresas que están a la espera de la adhesión en San Juan. Pero, la legisladora nacional aclaró que “se debe aplicar con los controles y la legislación que ya existen en la provincia y que no se pueden desconocer ya sea en el momento de explotación como explotación”.

La opinión de la diputada nacional, que forma parte del bloque uñaquista, se da en pleno debate de legisladores del mismo sector, pero de la Cámara de Diputados de San Juan. Es que existen voces disonantes a la adhesión al RIGI por considerarlo negativo para el sector e incluso observan a Sergio Uñac en su faceta de senador cuándo justificó el voto en contra del RIGI. Esta voz disonante de la oposición al orreguismo que expresó Fabiola Aubone se desmarca del discurso opositor que está predominando los pasillos de la Legislatura provincial.

El candidato a presidente del PJ para Aubone

El Partido Justicialista de San Juan está en vísperas de una nueva elección interna que se concretará el próximo 11 de agosto. En ese contexto es que se habla del acuerdo entre Uñac y Gioja para formar una lista unidad que encabece Juan Carlos Quiroga Moyano. Fabiola Aubone marcó como positivo el camino de la unidad, pero para ella la cabeza del PJ para el futuro debe volver a ser Sergio Uñac.

La dirigenta del PJ dijo que “Como militante del PJ creo que la discusión interna de Gioja y Uñac no sirvió a nadie, pero si también existe ánimo de trabajar en un peronismo unido es lo que está sucediendo”, y afirmó que “si esta unidad es con Quiroga Moyano o con quien definamos entre todos sigue siendo importante. Ahora, si me preguntas a mí quién debería ser el próximo presidente, vuelvo a proponerlo a Uñac porque es el mejor dirigente que hoy tenemos”.

Baistrocchi según Aubone

La exministra de Gobierno de la gestión uñaquista, Fabiola Aubone, se refirió a Emilio Baistrocchi al expresar que “es una excelente persona que aprendí a quererlo y estimarlo desde lo laboral y es un compañero importante”. Además, dijo que “como Ministro me dio mucha confianza y me permitió crecer y como intendente me parece que tuvo una buena gestión”.

“Quiero ver la gestión de Orrego”

La diputada nacional Fabiola Aubone se animó a calificar la gestión de gobierno de Marcelo Orrego y dijo que “quiero verla, seguro que estará haciendo su mejor esfuerzo, pero quizás no es suficiente en estos tiempos”.

Aubone dijo que como legisladora “nunca hablé con Marcelo Orrego desde que es gobernador ni tuve comunicación por los debates que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados nacional”. Sí aclaró que “quizás habló con Walberto Allende y lo hizo por ser el presidente de la Comisión de Minería de la cámara baja”.

