Roberto Gattoni, vicegobernador de San Juan y ex ministro de Hacienda de la provincia habló sobre la actualidad económica del país y reiteró un pedido de un acuerdo social amplio. "Tenemos que transitar un camino difícil en lugar de una sucesión de momentos más o menos difíciles, de una vez por todas tomemos un camino de saldar estas cuestiones, lograr un acuerdo sobre un programa social y económico sustentable en el tiempo", dijo.

El funcionario también dijo que el problema con el dólar, que si bien bajó levemente este miércoles permanece por encima de los $480, no tiene que ver solo con el gobierno actual. "Es una cuestión recurrente de la economía Argentina, a lo largo de mis 66 años lo he visto innumerables veces. No es un problema de un gobierno sino estructural, tanto el dólar, como la inflación, las corridas bancarias", agregó.

En la entrevista también pidió que sea la clase política la que se ponga al frente de este acuerdo. Dijo que si bien cuando hay un micrófono los dirigentes de todos los sectores hablan de un acuerdo, no se dan los pasos necesarios. También que es necesario avanzar con una discusión sin que nadie "se crea dueño de la verdad".

En cuanto a una posible dolarización, Gattoni dijo que no necesariamente "el argentino eligió su moneda", argumento que utilizan quienes sostienen la idea. "Hoy al argentino no le da tranquilidad el peso por esta emisión constante, por esta manera de financiar el gasto público o mejor dicho el déficit del gasto público con emisión monetaria", opinó.

Consultado sobre si las empresas privadas o fondos internacionales están a la espera de un cambio de gobierno, Gattoni dijo que no tiene que ver con eso, si no con que esperan mejores condiciones. "Esto no se soluciona con un proyecto individual, sino con un programa colectivo. Si no nos damos cuenta de que hoy no tenemos créditos, no tenemos dólares para importar, no tenemos dólares para sostener el Banco Central, ya no nos queda nada. Hay que formar un programa común que tenga que ver con el empleo, con la emisión monetaria, con el déficit, con el tipo de cambio", cerró.