El Medio Oeste estadounidense enfrenta un severo temporal invernal que ha dejado más de 1.400 vuelos cancelados y numerosos accidentes de tránsito. El aeropuerto internacional de Chicago O’Hare fue el más afectado, con 930 cancelaciones y unos 750 retrasos, mientras que Chicago Midway acumuló 187 cancelaciones y 85 demoras. Aerolíneas como American Airlines y United Airlines ofrecieron reprogramaciones sin penalidad a los pasajeros afectados.

En la autopista Interestatal 70, en Putnamville, Indiana, un choque en cadena involucró a 45 vehículos. Aunque no hubo heridos graves, más de una docena de personas fue trasladada a hospitales con lesiones leves. La colisión mantuvo cerrada la vía durante seis horas mientras los equipos de emergencia despejaban la zona.

Publicidad

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) mantiene advertencias de tormenta invernal para Chicago, el noroeste de Indiana y áreas de los Grandes Lagos, con pronósticos de 15 a 25 centímetros de nieve y ráfagas de viento de hasta 56 km/h. Las autoridades instan a los conductores a limitar los desplazamientos a situaciones imprescindibles, reducir la velocidad y extremar precauciones al circular.

Más de 220 camiones esparcidores de sal fueron movilizados en Chicago para garantizar la transitabilidad en calles y accesos a los aeropuertos. La tormenta también genera alertas para navegantes en el lago Michigan y se anticipa un descenso abrupto de las temperaturas, entre 10 y 20 grados Celsius por debajo de la media de diciembre.

Publicidad

El temporal se mantendrá activo al menos hasta la mañana del domingo, y se prevé una nueva tormenta para la próxima semana, por lo que autoridades locales y federales continúan monitoreando la situación y recomendando precaución tanto en el tránsito terrestre como aéreo.