Con robots y proyectos innovadores, finalizó Verano Tech en San Juan

Con una muestra abierta al público y la presentación de los proyectos desarrollados durante la semana, cerró una nueva edición de Verano Tech en San Juan, una propuesta que convocó a cerca de 1.000 chicos en distintos departamentos de la provincia y que volvió a poner el foco en la innovación y la tecnología como herramientas de formación.

Jóvenes de 12 a 18 años sorprendieron con sus desarrollos tecnológicos en Verano Tech. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El acto de cierre reunió a participantes del Gran San Juan y del departamento Sarmiento, mientras que durante los días previos se realizaron presentaciones en otros puntos del interior como Jáchal, Calingasta, Iglesia y Ullum. La iniciativa se desplegó también en localidades como Media Agua y Los Berros, consolidando una convocatoria federal.

Publicidad

“Sí, la verdad que muy contentos del éxito que ha tenido en toda la provincia, podemos decirlo literalmente, cerca de 1000 chicos en todo San Juan”, destacaron desde la organización. Además, subrayaron el entusiasmo de las familias: “Los chicos muy contentos, los papás más contentos que los chicos, porque tienen una actividad donde son los chicos los que despiertan a los papás para que en la mañana temprano los lleven”.

Más de 1.000 jóvenes mostraron sus proyectos en el cierre de Verano Tech. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Robots matemáticos y reciclaje automatizado

Entre los proyectos presentados se destacó el de Valentino, de 12 años, quien junto a un compañero creó un robot matemático llamado “Felipe”. “Hicimos un robot que es un matemático, se llama Felipe y puede responder preguntas de las que vos le preguntés de matemática”, explicó el joven.

Publicidad

El funcionamiento es sencillo pero innovador: el robot es programado desde un teléfono celular y responde a las consignas moviéndose mientras emite la respuesta. “Vos lo programás con el teléfono y él me responde”, contó. Para demostrarlo, realizó una prueba en vivo: ante la pregunta “¿Cuánto es la raíz cuadrada de cuatro?”, el dispositivo se activó y comenzó a moverse mientras procesaba la consigna.

Verano Tech reunió a jóvenes de toda la provincia en su acto de cierre. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El proyecto fue desarrollado en cinco días. “¿Y les gusta este tipo de actividad? Sí, está bueno”, respondió Valentino, quien participó por primera vez en la colonia junto a su compañero, ambos de 12 años. “Porque le llamó la atención”, señalaron sobre el motivo de la inscripción.

Publicidad

Otra de las propuestas fue la de Gabriel, de 18 años y oriundo de Chimbas, quien diseñó una máquina transportadora de reciclaje. “Yo hice una máquina transportadora de reciclaje”, explicó. Sobre su motivación, agregó: “Porque siento que puedo aprender muchísimo más de la tecnología y necesito tener conocimiento”.

Desde robótica a programación, lo que aprendieron los chicos. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El sistema simula el traslado de residuos hacia distintos contenedores, replicando un circuito que podría aplicarse en la vida real. “Nosotros ponemos aquí, por ejemplo, algo de reciclaje. Esto lo lleva para allá y va hacia otro contenedor, si lo llevamos a la vida real”, detalló al mostrar el funcionamiento.

Gabriel también participó por primera vez y desarrolló su proyecto en aproximadamente tres días, dentro del plazo de entre cinco y siete jornadas que contempla la propuesta. “Me gusta mucho la tecnología y lo que es el área de informática también”, afirmó.

Innovación desde edades tempranas

Desde la organización remarcaron que la experiencia no solo apunta al entretenimiento, sino a sembrar vocaciones. “Un despertar temprano hacia la innovación, hacia la tecnología para que estos chicos después se inserten en la vida profesional, laboral, con ideas innovadoras, que es lo que nos va a dar competitividad en el futuro”, expresaron.

El cierre de Verano Tech dejó así una postal de entusiasmo y creatividad, con chicos y jóvenes que, en plena temporada estival, eligieron dedicar sus mañanas al aprendizaje tecnológico y a la construcción de proyectos con impacto real.