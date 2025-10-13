Florencia Peña es, sin dudas, una de las figuras más carismáticas y enérgicas del espectáculo argentino. A poco de celebrar sus 50 años, la actriz, bailarina y conductora demuestra que la edad es simplemente un número, manteniendo una figura escultural que es fruto de una disciplina de entrenamiento rigurosa y constante.

Recientemente, Peña decidió abrir las puertas de su rutina fitness a sus millones de seguidores en Instagram, compartiendo un reel de su práctica diaria que rápidamente se volvió viral. La clave de su actual estado físico no reside solo en el compromiso, sino en una combinación de disciplinas de alta intensidad.

Publicidad

El poder de los elásticos y el boxeo

El video revelador muestra a la exjurado del Bailando concentrada en una intensa sesión de entrenamiento de fuerza. Si bien en el pasado Florencia ha reconocido ser fanática de disciplinas de alto impacto como el boxeo y el crossfit, en esta etapa ha incorporado un elemento fundamental: las bandas de resistencia o elásticos.

Este método, que ha ganado popularidad entre las celebridades, consiste en realizar movimientos de fuerza y elongación utilizando bandas de goma que ofrecen una resistencia progresiva. La actriz realiza diversos ejercicios que desafían al máximo sus músculos, enfocándose en la tonificación de piernas y glúteos. El entrenamiento no solo apunta a la estética, sino también a la salud y a la preparación física que exige su demandante agenda de teatro y televisión.

Publicidad

Lejos de la imagen de "obsesiva" por el cuerpo, Florencia Peña ha afirmado en varias ocasiones que su motivación principal es el bienestar y la energía. "No soy obsesiva y me llevo bien con mis defectos", comentó la artista en una entrevista anterior, destacando que su disciplina le permite sentirse fuerte y capaz, lo que se traduce en su deslumbrante presencia escénica.