Quienes han tenido el placer de disfrutar de la comedia "Una Navidad de Mierda" saben que las carcajadas son el elemento central de la propuesta. La obra, encabezada por la talentosa Verónica Llinás y acompañada por Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, es un éxito de risas garantizadas desde que sube el telón. Sin embargo, en una reciente función, el momento más memorable y desopilante provino no del escenario, sino de la platea.

El incidente, catalogado por la propia Llinás como una "situación incontrolable", fue compartido por la actriz en sus redes sociales. "Hay risas que son imposibles de sobrellevar. Ayer, una espectadora nos hizo desbarrancar. Tuvimos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder seguir. ¡Qué fiesta por favor!", escribió la protagonista junto a un video que capta el insólito instante.

Publicidad

El clip evidencia cómo la risa de una mujer se destacó sobre el resto, con un timbre y una potencia tan particular que contagiaron al elenco. Los actores, pese a su gran oficio, no pudieron evitar la "tentada" general, que paralizó la acción teatral por un corto lapso de tiempo. Como la actriz detalló en otro comentario: "Y no sabés lo que fue en vivo... se empezó a grabar el video cuando ya hacía un rato que no podíamos seguir". Luego de unos minutos, el talento y la experiencia de los artistas lograron que se recompusieran para continuar con la comedia.

Lo más divertido de la anécdota llegó en la sección de comentarios del posteo de Llinás, donde la espectadora responsable no tardó en "confesar" su "culpa". “¡Debo confesar que soy yo! ¡Traté de aguantar la risa, pero son los cuatro desopilantes, en especial vos @VLlinas que te sigo hace años!", escribió la usuaria. La respuesta de la reconocida actriz no se hizo esperar y, fiel a su estilo humorístico, le contestó: "ja, ja, te vamos a contratar".