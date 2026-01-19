El arquero suplente que salvó a Senegal de un robo en plena final de la Copa África

En una jornada marcada por la lluvia intensa en Rabat, Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones tras vencer 1-0 a Marruecos. Sin embargo, el partido quedó envuelto en un escándalo debido a los reiterados intentos de jugadores y auxiliares marroquíes por arrebatarle la toalla a Édouard Mendy, portero del Al-Ahli Saudi FC. Según se informó, Mendy utilizaba el objeto para secar sus guantes y asegurar el agarre bajo el agua.

La tensión escaló cuando figuras como Ismael Saibari y Achraf Hakimi, defensor del PSG, se sumaron a la maniobra de distracción junto a alcanzapelotas y auxiliares. Ante esta presión, el arquero suplente senegalés, Yehvann Diouf, debió intervenir de forma heroica: se lanzó al suelo para cubrir la toalla con su cuerpo mientras tres jóvenes intentaban arrastrarlo de las piernas para quitársela.

Diouf explicó su perspectiva a Wiwsport: “Para mí, eran solo toallas, nada más, para secarse los guantes y la cara. Quizás haya algo de folclore en torno a estas toallas, pero para mí, era algo bastante común. Me sorprendió tanto como a ti cuando los vi intentar llevárselas". El guardameta añadió: “Ya habíamos visto con Nigeria que, cada vez que se sacaban toallas, los auxiliares solían ir detrás de ellos a recogerlas. No sé por qué lo hicieron, pero creo que no fue juego limpio, al menos no por su parte”. Además, detalló su motivación: “Después de eso, intenté asegurarme de que Doudou estuviera en las mejores condiciones posibles, porque necesitamos a jugadores como él concentrados al 100% en el campo”.

El medio SeneWeb señaló que este "ritual" de Mendy se convirtió en el deseo de los marroquíes, quienes interrumpieron su concentración durante varios minutos antes de la prórroga. A pesar de los incidentes y de un penal ejecutado a lo Panenka por Brahim que Mendy logró detener, Senegal sostuvo el resultado.

Tras la victoria, Diouf publicó una foto en Instagram celebrando con la medalla y la toalla recuperada. Sobre el título obtenido, expresó: “Mucho orgullo, muchísima felicidad. Es difícil expresar con palabras lo que estamos viviendo ahora mismo porque no tenemos suficiente perspectiva. Creo que podremos tomar distancia cuando volvamos a casa y celebrar con todos. Pero por ahora, solo nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho, en relación con todos los aficionados que pudieron venir. Sabemos que fue difícil conseguir entradas. Así que sí, realmente mucho orgullo por todo esto”.