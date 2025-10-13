Se sabe que Moria Casán es una mujer de avanzada, vanguardista y una de las figuras más activas del espectáculo argentino. A los 79 años, 'La One' no para de trabajar y su trayectoria de más de 50 años está repleta de éxitos. Sin embargo, en un reciente diálogo, la diva sorprendió al revelar un verdadero récord que dejó sin aliento a colegas y fanáticos.

Consultada sobre si era cierta la leyenda de su “asistencia perfecta” en los escenarios, la mamá de Sofía Gala lo confirmó sin dudar: "Sí, es real: nunca me enfermé y nunca falté al teatro en 50 años de carrera. ¡No paro nunca!", confesó en diálogo con el periodista Nicolás Peralta.

Este impresionante número es envidia de cualquier profesional, pues implica un compromiso total e inquebrantable con su público a lo largo de cinco décadas. Incluso en temporadas maratónicas, Casán demostró su resistencia.

Al recordar el éxito de la obra Brujas, que estuvo 34 años en cartel, Moria relató una anécdota que grafica su tesón: "A Brujas quise terminarla en Mar del Plata con mis compañeras, obvio, en la ciudad que nos vio nacer, y le propuse a [el productor] Rottermberg hacerla competitiva. Hicimos nueve funciones semanales", explicó.

Y continuó: "´La que resiste, resiste y la que no, la reemplazará nuestra actriz reemplazante´, le dije. Hicimos las nueve funciones semanales, nadie se enfermó, pudimos hacerla divina y salimos primeras en recaudación y cantidad de espectadores. ¿Qué me decís?".

La diva, dueña de una vitalidad inagotable, sigue desafiando el paso del tiempo. Actualmente se encuentra en cartel con la obra Cuestión de Género, la cual, según sus palabras, "está provocando como una cosa social muy festiva, globalizada y muy gloriosa".