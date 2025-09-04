El Centro Cultural Conte Grand albergará la cuarta edición del Curso de Cultura Drag + Espectáculo Final, cuya programación iniciará el próximo 9 de septiembre. La actividad formativa, que cuenta con certificación oficial de la Universidad Nacional de San Juan, constará de dieciséis encuentros presenciales, distribuidos en quince clases y una muestra final abierta al público.

El curso se desarrollará los días martes y jueves entre las 19.00 y las 21.00 horas, con cupos limitados y período de inscripción abierto hasta el 5 de septiembre. Los interesados pueden registrar su participación a través de los perfiles de Instagram @culturadrag.arg y @cccontegrand. La iniciativa está dirigida por artistas de la Cooperativa Cultura Drag Argentina, integrada por Nikkita, Pandora, Venus, Luxurius y Megan, quienes impartirán contenidos especializados en performance, expresión corporal, historia de la cultura drag, diseño de vestuario, maquillaje escénico, estilismo de pelucas y técnicas de lipsync.

El programa se consolidó como un espacio de formación y contención para la expresión artística, favoreciendo el desarrollo comunitario y la producción creativa local. Como cierre de la experiencia formativa, se realizará un espectáculo final inspirado en el teatro de revista, donde los participantes demostrarán los conocimientos adquiridos mediante una puesta en escena colectiva.

Esta iniciativa representa el único curso de formación drag avalado por una institución cultural estatal en Argentina, reflejando el compromiso de la provincia de San Juan con el apoyo a expresiones artísticas diversas e inclusivas. La actividad contribuye a la profesionalización de prácticas escénicas y al reconocimiento académico de la cultura drag dentro del ámbito provincial y nacional.