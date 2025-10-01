Rawson: moto y camioneta chocaron en la intersección de Espeleta y Elizondo

Un fuerte accidente de tránsito se produjo este miércoles 1 de octubre de 2025 alrededor de las 10.30 horas en la intersección de calle Espeleta y Elizondo, en el departamento Rawson.

Según informó la Comisaría 6°, el siniestro ocurrió cuando Antonia Páez, de 59 años, acompañada por Víctoriano Cortez (41), circulaba en una camioneta Ford Ranger por calle Espeleta al oeste. En ese momento, Alex Jeremías Jofre, de 21 años, que manejaba una motocicleta Corven 110 cc por calle Elizondo al norte, impactó contra el vehículo.

Tras la colisión, el motociclista cayó al asfalto y fue asistido por personal de emergencias médicas, quienes lo trasladaron consciente al Hospital Rawson con un corte en el tobillo derecho.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría 6° y se hicieron presentes los funcionarios judiciales Iván Grassi, fiscal del caso, y Gimena Cornejo, ayudante fiscal.